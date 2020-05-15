Служба безопасности Украины выдвинула подозрение в хулиганстве двоим злоумышленникам, которые напали на радикала Сергея Стерненко в 2018 году в Одессе.

Об этом в пятницу, 5 мая, информирует пресс-служба СБУ, передает информагентство "Интерфакс-Украина".

"Подозрения предъявлены по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия)", - заявили правоохранители.

Напомним, что среди двоих, кого СБУ подозревает в хулиганстве, есть человек, который погиб от ножевого ранения, нанесенного Сергеем Стерненко. Как сообщал телеграм-канал "Политика Страны", вручение подозрения мертвому человеку само по себе это абсурдно, но в нашей "правоохранительной системе" возможно все. Даже ситуация, когда подозрение вручается не убийце (Стерненко), а его жертве.

"Хотя, не исключено, что это такая "многоходовка" в плане подготовки к вручению подозрения самому Стерненко. Чтоб потом сказать его побратимам - "а чего вы к нам прицепились? Мы ж всем вручаем подозрения. Даже мёртвым", - отмечает канал.

Ранее мы писали, что ультрас "Динамо" пригрозили массовыми протестами, если радикалу Стерненко объявят подозрение в убийстве. Также "Страна" подробно разбиралась, объявят ли подозрение в убийстве Сергею Стерненко.