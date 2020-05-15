В Тернополе с 16 мая возобновляют работу продовольственные и промышленные рынки. Их работу будут тщательно контролировать. При обнаружении нарушений санитарных норм, работа рынка может быть прекращена.

Об этом сообщил мэр города Сергей Надал во время видеоообращения своей странице в Facebook, в пятницу, 15 мая.

"Такое решение мы приняли на заседании оперативного штаба. Безусловно, все предприниматели и администрация рынков обязаны соблюдать противоэпидемические требования, выполнять рекомендации и меры безопасности, предусмотренные постановлением правительства о работе продовольственных и непродовольственных рынков, продуктовых и непродуктовых магазинов", - сказал мэр Тернополя.

По его словам, работу рынков будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, Национальной полиции и муниципальной инспекции. При обнаружении нарушений противоэпидемических санитарных норм, работа рынка может быть прекращена.

Надал также добавил, что сейчас ведется подготовка к возобновлению работы общественного транспорта в Тернополе, но точная дата пока устанавливается Кабинетом министров Украины. Вместо этого в городе с понедельника увеличится количество спецтранспорта.

"Если ваше предприятие уже возобновило работу, возьмите справку произвольной формы, что вы там работаете, у вашего работодателя. Тогда вы сможете воспользоваться спецтранспортом утром с 6:30 до 9:30 и вечером с 16:30 до 20:30", - объяснил он.

Надал подытожил, что в последние трое суток в Тернополе не было обнаружено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекции.

Мэр Тернополя о возобновлении работы рынков с 1:00

Напомним, вчера, 14 мая Кабмин Украины разрешил открыть непродовольственные рынки, перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает такое решение, если будут соблюдены все требования безопасности в условиях карантина.