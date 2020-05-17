Неделю назад "Страна" рассказывала, из-за чего в России так много заболевших коронавирусом. И тогда мы писали, что главная причина - это массовое тестирование россиян.

При этом число тестов наращивается. Сейчас в России решили тестировать вообще всех поголовно, а в Москве - в формате своего рода лотереи. Власть объясняет это так: чем больше исследований граждан будут проведено, тем быстрее страна выйдет из карантина.

Часть россиян поддерживает такое эти инициативы власть. Часть - против, и не потому что они больны и хотят скрыть инфекцию.

В любом случае, опыт соседней страны будет интересен и для Украины. У нас также раздаются призывы наращивать тестирование (сейчас оно находится на мизерном уровне).

Подробности - в материале "Страны".

Коронавирус и массовое тестирование в России

На этой неделе российские власти сообщили о замедлении заболеваемости коронавирусом.

На 17 мая в России более 281 тысяч заболевших. Выздоровевших все больше - 4,2 тысяч в сутки. С актуальной динамикой можно ознакомиться на графике ниже.

Однако суточный прирост зараженных как и прежде высокий - около 9-10 тысяч (хотя раньше было больше 11). Впереди в мире только США и Бразилия - 23 и 14 тысяч соответственно.

При этом в России, в отличие от Украины и многих других стран, есть отдельный счетчик - больные бессимптомно. На днях власти назвали точный процент таких граждан - 41% от числа заболевших.

Неделю назад "Страна" рассказывала, откуда берутся в России эти десятки тысяч бессимптомных больных и как их выявляют. Вкратце напомним. У гражданина на предприятии появились первичные признаки ОРВИ. Его и всех контактных тут же проверяют на коронавирус. Быть может, в итоге у человека с симптомами Covid-19 не найдут, но таким образом обнаружат инфекцию у бессимптомных, которых бы в других случаях не тестировали. За прошедшие семь дней ситуация поменялась.

Россияне, которых исследовали на предприятиях как контактных потенциальных больных, рассказали нам, что у них уже проверили всех поголовно. Причем, это делают не с помощью быстрых тестов, а с помощью ПЦР (когда берут мазок со слизистой, отправляют в лабораторию и нужно ждать около пяти дней). Такие анализы намного точнее.

По последним данным, в России провели 6,9 миллионов тестирований. Если разделить это число на количество заболевших, в РФ выявляемость 4%.

Для сравнения, в Украине было всего сделано более 227 тысяч тестов. Процент выявляемости на сегодня - 8%. Это в два раза выше, чем в России, но и тестирование проводится более выборочное. В начале месяца Верховная Рада приняла закон, которым вводятся обязательные тесты для всех контактных, медиков, полицейских и нацгвардейцев. И на днях Зеленский его подписал. Впрочем, эксперты говорят, что, несмотря на закон провести массовое тестирование в Украине нереально - не хватает тестов.

Россия занимает второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на коронавирус. В таблице в первом столбце показано общее количество проведенных тестов, во втором - число на 1 миллион населения.

Первое место по количеству исследований коронавируса занимает США - 11,9 миллионов. Приблизительно одинаковое количество тестов - чуть больше 3 миллионов - сделали в Испании и Германии. 2,9 миллионов - в Италии.

В это же время самое большое количество тестов на душу населения провели в других странах. Например, в Исландии было сделано 166 тысяч тестов на миллион граждан (2 место в мире),

в Эмиратах - 158 тысяч тестов на 1 миллионов населения (3 место в мире),

в Бахнейре - 135 тысяч тестов на 1 миллион граждан (5 место в мире).

В Европе высокая доля тестирования в Дании - 76 тысяч тестов на 1 миллион (13 место),

в Испании - 64 тысячи на 1 миллион (15 место),

в Португалии и Бельгии - 58 тысяч на 1 миллион (16 и 17 место),

в Эстонии - 52 тысячи на 1 миллион (23 место),

в Италии - 48 тысяч на 1 миллион (24 место),

в России - 47 тысяч тестов на 1 миллион (28 место),

в Австрии - 39 тысяч на 1 миллион (31 место),

в Германии - 37 тысяч на 1 миллион (36 место).

В США - 36 тысяч тестирований на 1 миллион граждан (38 место). В Украине - 5,2 тысяч исследований на 1 миллион (104 место). Для сравнения приблизительно такой же показатель в Молдове (5 тысяч), Гане (5,5 тысяч) и Ботсване (4,9 тысяч). Ниже показатели на душу населения в основном только в африканских странах и маленьких островных государствах.

Отношение россиян к поголовным тестам на коронавирус

В России же на днях Владимир Путин заявил, что к середине мая страна выйдет на тестирование 300 тысяч человек в сутки. Для всех они будут бесплатными. И уже стало понятно, как это будет происходить.

В четверг в Москве анонсировали, что ежедневно 70 тысяч жителей столицы будут получать приглашения сдать анализ крови. С помощью его станет известно а) болен ли человек прямо сейчас, б) переболел ли уже в том числе, если сам его не знал - если болел бессимптомно. То есть в крови будут искать антитела.

Мэр Сергей Собянин отметил, что горожан для таких двойных исследований будут выбирать случайным образом. Он добавил, что формат позволит поскорее снять всеобщий режим самоизоляции.

Эта новость у москвичей вызвала разные эмоции. Некоторые не хотят "выиграть в лотерею" для обязательного похода в больницу.

"Я - не враг своему здоровью и окружающим тоже. Если бы я чувствовала себя плохо, я бы обратилась в больницу. А так зачем мне знание, что я больна или переболела коронавируса. Кого из домашних я в теории могла заразить, я уже и так заразила. А на улице все и так соблюдают дистанцию, ходят в масках и вообще мы туда ходим не так редко из-за самоизоляции", - считает москвичка Ирина.

Жительница Подмосковья Мария говорит, что сдавать тесты здоровому человеку - опасно: "Во-первых, для анализов будут вызывать в поликлиники, куда в условиях эпидемии ходить не хочется. Во-вторых, это плохо для морального состояния. Я уже сдавала тесты, это было требование работодателя. Пока я ждала результаты шесть дней, то почувствовала у себя симптомы не только коронавируса, а вообще всех вирусов мира. Я оказалась не больная ковидом, но неделю была в стрессе, а все болезни на нервной почве".

Ученые действительно доказали, что отношению человека к болезни может отражаться на ее течении. Это же касается ожидания анализов - на онкологию, ВИЧ, туберкулез и другие заболевания. Ученые выяснили, что пока человек ждет результаты, у него может повышаться давление и температура, проявляться расстройство желудка и повышенное потоотделение. У некоторых после переживаний просыпаются хронические заболевания.

Другие россияне, напротив, рады, что смогут пройти тестирование. "С отрицательным результатом или антителами больше вероятность, что выпустят из страны и что иностранцы пустят к себе. Весной мы с семьей хотели лететь на Бали, а потому узнали, что там еще в марте по прилету в аэропорту нужно было показать справку", - рассказывает москвичка Екатерина.

Не исключено, что справка об отсутствии Covid-19 или с антителами действительно вскоре может оказаться своего рода визой в некоторые страны. Тем более, что в ЕС уже в июне могут открыть границы.