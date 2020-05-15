На воскресенье, 17 мая, запланирован последний эвакуационный рейс для украинцев, которые хотят вернуться на родину из Китая. Его осуществит авиакомпания МАУ, за билет пассажиры должны будут заплатить более 24 000 гривен.

Об этом 15 мая сообщает пресс-служба посольства Украины в Китае и Монголии.

Специальный чартерный рейс проследует по маршруту Шанхай-Киев. В посольстве уточняют, что после 17 мая подобные рейсы осуществляться, скорее всего, больше не будут. Стоимость билетов - 6 500 юаней (около 24 355 грн).

"Сейчас вряд ли возможно, по известным причинам, спрогнозировать дату возобновления регулярного авиасообщения между Китаем и Украиной. Таким образом, на неопределенное время единственным вариантом возвращения в Украину из КНР (кроме рейса МАУ 17 мая) будет оставаться транзит через Беларусь", - сообщают в посольстве.

При этом уточняется, что билет на самолет до Минска будет стоить около 16 800 юаней (около 62 950 грн), который также может быть прекращен в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации.

Воспользоваться рейсом МАУ для возвращения в Украину могут не только граждане Украины, но и:

иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное жительство в Украине;

иностранцы, которые являются вторым из супругов или детьми граждан Украины;

некоторые другие категории лиц, определенные распоряжением Кабинета Министров Украины от 14.03.2020 №287-р (работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей; водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажей).

В посольстве рекомендовали всем украинцам, которые хотят вернуться из Китая на родину, воспользоваться возможностью и приобрести билеты на последний эвакуационный рейс через мобильное приложение авиакомпании или на ее официальном сайте. Консультации представителей МАУ можно получить через WeChat в группе "Embassy - back to Ukraine".

Напомним, недавно в Украину из ОАЭ и Армении эвакуировались 300 человек.