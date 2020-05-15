Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили провели переговоры с послами стран "большой семерки". Видеоконференция была посвящена сотрудничеству Украины и членов G7.

Об этом в пятницу, 15 мая, написал сам Саакашвили на своей странице в Facebook.

"Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom-конференцию с послами большой семерки и рассказали им о планах Нацсовета по реформам. Мы получили поддержку и обсудили возможности сотрудничества", - сообщил политик.

Фото: Михаил Саакашвили

Напомним, что недавно послы стран "большой семерки" приветствовали принятие Верховной Радой "антиколомойского закона". По их словам, данный шаг укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей.

Ранее мы писали, что Саакашвили попросил и.о. посла США Кристину Квин о более тесном сотрудничестве с Украиной в сфере реформ.