В Малиновском районе Одессы военнослужащий ранил ножом сослуживца, а при задержании оказал сопротивление полицейским и ранил одного из правоохранителей.

Об этом сообщает УНИАН.

Инцидент произошел поздно вечером 14 мая на улице Василия Стуса в Малиновском районе, якобы на территории складов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. По данным полицейских, вначале один из военнослужащих ранил ножом сослуживца. "Подозреваемый оказал сопротивление – при задержании нанес ножевое ранение еще и полицейскому. На него надели наручники", - сообщили в полиции.

В каком состоянии сейчас раненые, поравоохранители не говорят. Известно только, что мужчина с ножом задержан и сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. В прокуратуре, полиции и ВМС данную информацию пока не комментируют.

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