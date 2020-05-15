Ученые из Массачусетского технологического института оценили, как пандемия коронавируса может повлиять на начало новой войны в мире. В частности, в нем говорится, что для РФ сейчас не лучшее время идти в атаку на Украину.

Об этом сообщает Foreign Policy в пятницу, 15 мая.

Как считает ученый Барри Посен распространение COVID-19 может даже укрепить мир на планете. По его словам, пандемия негативно сказывается на всех главных силах на политической арене. А это означает, что она не создает соблазнительное окно возможностей для тех стран, которые не пострадали. Одни не становятся более уязвимыми, а другие - сильнее. Вместо этого коронавирус толкает правительства к пессимистическим взглядам на свои краткосрочные и среднесрочные перспективы. Поскольку государства часто идут на войну из-за ощущения чрезмерной самоуверенности (каким бы обманчивым оно часто не было), пессимизм, вызванный пандемией, должен способствовать миру.

Также Посен считает, что COVID-19 сократит международную торговлю в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это может прозвучать угрожающе для тех, кто верит, что глобальная экономическая взаимозависимость сдерживает агрессоров. Но с другой стороны торговые проблемы были источником конфликтов в последнее время, особенно между США и Китаем. Поэтому сокращение торговли в этом смысле может сократить угрозу войны.

Как отмечается, согласно теории диверсионной теории войны или теории "козла отпущения", лидеры, которые боятся за свою популярность дома, попытаются отвлечь внимание от своих поражений, провоцируя кризис с другим государством и прибегая к применению грубой силы. Опираясь на эту логику, некоторые американцы боятся, что президент Дональд Трамп решит атаковать Иран или Венесуэлу перед президентскими выборами, особенно, если поверит, что эти страны проигрывают войну.

Однако, по мнению издания, это маловероятный сценарий. Потому что война - это всегда непредсказуемость. Если хоть что-то пойдет не так, это окончательно похоронит и без того мизерную популярность Трампа. Более того, ни одна из этих стран не представляет смертельной угрозы для США. Даже его сторонники будут удивляться, почему президент тратит миллионы долларов на вторжение в Венесуэлу или Иран вместо того, чтобы потратить эти деньги на спасение американцев, которые умирают от коронавируса. Даже успешная военная операция не мобилизует американцев и не даст нужную вакцину. Такая же логика будет руководить решениями и других лидеров.

Кроме того, как отмечают ученые, экономические обвалы могут поощрить к войне при некоторых особых обстоятельствах, особенно когда война может дать стране, которая переживает серьезные трудности, какую-то быструю и большую ценность. Однако, по мнению издания, сегодня стран в таком положении нет.

При этом, как пишет издание, в данных условиях России не выгодно проводить наступление на Украину.

"Сейчас вряд удачный момент для России попытаться оккупировать большую часть Украины, даже если бы она захотела этого. Так же для Китая не время вступать в игру за Тайвань. Потому что цена точно будет больше, чем выгода", - говорится в статье.

Однако в условиях длительной экономической депрессии война может быть более вероятной, при этом укрепив фашистские или ксенофобские политические движения, усиливая протекционизм и гипернационализм, а также усложняя процесс, при котором страны могли бы достичь взаимовыгодных договоренностей.

"История 1930-х годов демонстрирует, куда такие тенденции могут привести. Хотя экономические проблемы вряд ли были единственной причиной катастрофических событий того периода. Национализм, ксенофобия и авторитаризм начали возвращаться к власти еще до пандемии COVID-19. Но экономический беспорядок, который теперь проникает в каждый уголок мира, может усилить эти тенденции, сделав планету более пригодной для начала войны после спада страха перед вирусом", - говорится в материале.

Ранее "Страна" писала о том, как Запад своими руками создал Вторую мировую войну.

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