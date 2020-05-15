Объем денежных переводов из Польши в Украину из-за пандемии коронавируса сократится примерно на 30%. Таким образом, украинская финансовая система недополучит около $4 млрд в этом году.

Об этом в пятницу, 15 мая, рассказал главный экономист Польской федерации предпринимателей Лукаш Козловски, передает аналитический центр CASE Украина.

По данным экспертов, из Польши во время карантина уехали около 12% заробитчан. При этом точно неизвестно, сколько сезонных работников покинули страну на фоне активного распространения коронавируса в Европе.

Козловски добавил, что большинство украинских рабочих задействованы в промышленном секторе, строительстве, транспорте, поддерживающих сервисах и имеют постоянное трудоустройство. По словам экономиста,промышленность и строительство показывают относительную стабильность по количеству украинских работников.

Если уровень безработицы превысит 10%, то украинцам будет трудно трудоустроиться в Польше на постоянную работу. В связи с этим сокращение денежных переводов из Польши в Украину может достичь 30%.

Польша принимает до 2 млн украинских заробитчан в год. Это основная группа украинских работников за границей, сформировавшая $12,9 млрд переводов в 2019 году. Как отмечают польские эксперты, Польша является более открытой для сезонных и циклических работников, и пока не готова активно предоставлять разрешения на постоянное жительство.

Тем временем в Италии правительство легализировало трудовых мигрантов, которые не смогли выехать из страны из-за пандемии коронавируса. Новые правила позволят заробитчанам получить вид на жительство на полгода.

Ранее мы писали, что по признанию польских предпринимателей, поляки, которые больше предпочитают работать в офисе, не смогут заменить заробитчан из Украины.