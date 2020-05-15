Представители Украины блокируют в Минске предложения по прекращению огня. Это следует из проекта заявления Трехсторонней контактной группы от 26 марта, который оказался в распоряжении "Страны".

В документе, который стороны по итогу так и не подписали, содержит несколько предложений по улучшению отслеживания прекращения огня и фиксации нарушений. Однако многие из них были вычеркнуты украинской стороной.

Во-первых, Киев отказался на уровне командования ВСУ делать публичные заявления о начале прекращения огня.

Во-вторых, вычеркнул пункт о запрете наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций.

В-третьих - отверг идею обсуждать нарушения в телефонном режиме, если они происходят в данный момент времени. Речь о том, что командование может устанавливать прямой контакт, если завязался бой, и оперативно решать проблему. Видимо, для того, чтобы даже в такой форме не вести переговоров с "ДНР" и "ЛНР".

По данным "Страны", все вышеперечисленные правки в заявление были внесены Анной Коваленко, которая занимала пост заместителя главы Офиса президента по вопросам обороны. После ее корректуры документ так и не приняли. Отметим, что в конце апреля Зеленский уволил Анну Коваленко.

Подробнее о том, как Офис президента Украины блокирует прекращение огня на Донбассе, читайте в нашем материале "Вычеркнуто Киевом".

Также мы писали, что у Зеленского еще раз заявили о нежелании включать в Конституцию особый статус Донбасса.