Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня, почти на месяц позже после того, как стартует украинская футбольная Премьер-лига, которая начнет игры 30 мая. Матчи будут проходить без зрителей.

Об этом сообщается в Twitter Российского футбольного союза.

Решение о возобновлении Чемпионата России по футболу Исполком Российского футбольного союза принял 15 мая на заседании в формате видеоконференцсвязи. В заявлении сказано, что сезон Тилькофф РПЛ возобновится 21 июня, командам разрешат делать по 5 замен в матче.

В опубликованном заявлении также указано, что турниры Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ (второй и третий дивизион чемпионата России - Ред.) завершены по состоянию на 17 марта. Матчи чемпионата России по футболу до конца сезона будут проходить без зрителей.

Сезон Российской премьер-лиги завершится 22 июля. Матчи четырех туров будут сыграны в середине недели. Исполком РФС также принял решение объявить сезон Футбольной национальной лиги завершенным по состоянию на 17 марта. Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.

В Украине Премьер-лига после карантина возобновится 30 мая. Такое решение приняли клубы Лиги 14 мая. Также они поддержали смещение окончания первенства с 13 на 19 июля, выступив за уменьшение плотности графика игр.

Как сообщала "Страна", матчи английской футбольной Премьер-лиги возобновят 1 июня.