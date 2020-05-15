В Офисе президента заявили, что вопрос о функционировании в Украине американских биолабораторий не входит в компетенцию главы государства, им должны заниматься в Кабмине.

Об этом свидетельствует ответ Офиса президента на запрос депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь", обнародованный надрепом Ренатом Кузьминым в Facebook.

"Обеспечение проведения государственной политики в сферах охраны здоровья, санитарно-эпидемического благополучия являются одним из полномочий Кабмина. Учитывая это, депутатское обращение направлено в Кабинет министров для рассмотрения и предоставления ответа", - говорится в заявлении Офиса президента.

Нардеп от "Оппоплатформы" Ренат Кузьмин на странице в Facebook уточнил, что ст. 102 Конституции Украины возлагает на президента функции Гаранта Конституции и соблюдения прав и свобод граждан, ст. 106 возлагает на него обязанности обеспечения национальной безопасности, а ст. 107 - наделяет полномочиями по руководству Советом Национальной безопасности и обороны Украины, координирующим работу органов исполнительной власти по обеспечению национальной безопасности в стране.

"Другими словами, запретить российский интернет-ресурс "Однокласники" - это в компетенцию президента входит, про масочки рассказывать и про "мойте руки перед едой" тоже, "Мрию" с коммерческим грузом встречать - его компетенция, а вот изучить законность проведения опытов с опасными вирусами в бактериологических лабораториях - нет, это не его, президентское дело...", - написал нардеп.

Напомним, в конце апреля, после заявления нардепов о потенциальной опасности упомянутых лабораторий посольство США в Украине признало, что в стране действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории. Однако американцы угрозы отрицают и говорят, что ведется научная работа в исключительно мирных целях. "Страна" подробно писала об этой истории.