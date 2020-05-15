В Харькове действующий полицейский вызвал патрульных из-за того, что увидел в салоне машине предмет, который принял за оружие. Оказалось, что это был игрушечный автомат. Правоохранители проводят служебное расследование инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области, в пятницу, 15 мая.

"14 мая 2020 в социальные сети попало видео с места происшествия, произошедшего на Московском проспекте в Харькове. Человек в гражданской одежде, который заметил в салоне автомобиля предмет, похожий на оружие, вызвал патрульных для проверки данной информации. Во время установления обстоятельств происшествия выяснилось, что оружие, внешне похожее на боевой автомат, оказалось игрушечным", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, мужчина, который вызвал патрульных, в данный момент является действующим сотрудником полиции и занимает должность заместителя командира батальона № 2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.

Сообщается, что по данному делу устанавливаются все обстоятельства инцидента в рамках служебного расследования, назначенного по распоряжению начальника областного главка полиции. В случае доказательства вины милиционера, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

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