Врачи китайского города Ухань, откуда по планете начала распространяться Covid-19, за сутки выявили в городе еще 11 носителей коронавируса. Эти люди не обращались за помощью к медикам, так как течение болезни у них протекало без ярко выраженных симптомов.

Эти 11 новых инфицированных были обнаружены в нескольких районах Уханя в ходе тестирования на вирус, которое пройдут все 11 миллионов жителей мегаполиса.



Так, только за 13 мая в Ухане через тесты прошло 67 026 человек. Всего же на данный момент в городе выявлено 559 бессимптомных носителей коронавируса, все они находятся под наблюдением медиков.



По информации комиссии по вопросам здравоохранения Уханя, в городе ежедневно обнаруживают до десятка случаев бессимптомного инфицирования коронавирусом.

Ранее "Страна" в материале "Семь лет тюрьмы и миска риса" рассказала, как в Китае идут облавы на украинских заробитчан-учителей и танцоров.

Так же мы рассказывали, что по данным на утро 15 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 17 330 человек.