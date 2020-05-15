Львов снял часть карантинных ограничений 15 мая. Фото: pixabay

Во Львовской области с 15 мая начали ослаблять меры карантина: разрешили работу непродовольственных рынков, спортивные занятия, ведение ветеринарной практики, деятельность АЗС, открылись химчистки, ремонт, возобновилась работа музеев, разрешили видео- и киносъемку с количеством состава не выше 50 человек.

Подробнее о том, как областная комиссия ТЭБ и ЧС ослабила карантинные меры в области сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Козицкого, решением комиссии позволили восстановить на территории области работу непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Также по состоянию на 15 мая в области разрешено:

  • проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
  • проведение индивидуальных тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов спортсменов;
  • работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;
  • работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;
  • осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
  • медицинская практика, деятельность по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики;
  • деятельность АЗС, техобслуживание автотранспорта;
  • ремонт техники;
  • химчистки;
  • почтовая и курьерская деятельность;
  • строительные работы;
  • деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;
  • доставка продуктов питания;
  • работа агропродовольственного рынка;
  • деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;
  • непосредственный прием посетителей (по решению собственника / органа управления);
  • работа предприятий в области СМИ (прессы, типографий, редакций)
  • журналистская деятельность;
  • осуществление кино- и видеосъемки (количество - не более 50 человек);
  • проведение мероприятий в театрах, цирках, концертных организациях, (художественных) до 50 чел .;
  • деятельности адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;
  • проезд легковыми автомобилями; служебным и / или арендованным автомобильным транспортом.

Кроме того, комиссия приняла решение с 16 мая прекратить функционирование на территории области стационарно карантинных контрольно-пропускных пунктов, а плановую госпитализацию в медучреждениях области могут возобновить не ранее 22 мая.

Глава Одесской ОГА Максим Козицкий в фейсбук

Как сообщала "Страна", кинотеатры во Львове откроют в августе, а оперу - не раньше сентября.

Напомним, в столице на карантине таксисты взвинтили цены из-за отсутствия общественного транспорта.

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