Открыли вещевые рынки и разрешили снимать кино. Львовская область объявила о смягчении карантина
Во Львовской области с 15 мая начали ослаблять меры карантина: разрешили работу непродовольственных рынков, спортивные занятия, ведение ветеринарной практики, деятельность АЗС, открылись химчистки, ремонт, возобновилась работа музеев, разрешили видео- и киносъемку с количеством состава не выше 50 человек.
Подробнее о том, как областная комиссия ТЭБ и ЧС ослабила карантинные меры в области сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в соцсети Facebook.
По словам Козицкого, решением комиссии позволили восстановить на территории области работу непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.
Также по состоянию на 15 мая в области разрешено:
- проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- проведение индивидуальных тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов спортсменов;
- работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;
- работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;
- осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
- медицинская практика, деятельность по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики;
- деятельность АЗС, техобслуживание автотранспорта;
- ремонт техники;
- химчистки;
- почтовая и курьерская деятельность;
- строительные работы;
- деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;
- доставка продуктов питания;
- работа агропродовольственного рынка;
- деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;
- непосредственный прием посетителей (по решению собственника / органа управления);
- работа предприятий в области СМИ (прессы, типографий, редакций)
- журналистская деятельность;
- осуществление кино- и видеосъемки (количество - не более 50 человек);
- проведение мероприятий в театрах, цирках, концертных организациях, (художественных) до 50 чел .;
- деятельности адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;
- проезд легковыми автомобилями; служебным и / или арендованным автомобильным транспортом.
Кроме того, комиссия приняла решение с 16 мая прекратить функционирование на территории области стационарно карантинных контрольно-пропускных пунктов, а плановую госпитализацию в медучреждениях области могут возобновить не ранее 22 мая.
Как сообщала "Страна", кинотеатры во Львове откроют в августе, а оперу - не раньше сентября.
Напомним, в столице на карантине таксисты взвинтили цены из-за отсутствия общественного транспорта.