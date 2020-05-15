Мужчина, вооруженный гранатой, угрожала сотрудникам и посетителям одного из супермаркетов в Смоленском районе Киева. В результате обошлось без жертв.

Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает полиция столицы в Facebook.

Как отмечается, вызов поступил из одного из магазинов по улице Кудряшова. На адрес выехали наряд полиции охраны, а также следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и взрывотехники.

Как установили правоохранители, мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать", - указывается в сообщении.

Нарушителем оказался 38-летний житель Черкасской области. Он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"В ходе поверхностного осмотра у него обнаружили гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты. Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов", - сообщают правоохранители.

По факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в отделении "Новой почты" во Львове взорвалась посылка с гранатой.

Как сообщалось, в киевской многоэтажке взорвалась граната. Пострадали двое мужчин.