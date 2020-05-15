Уже на следующей неделе в Украине могут начать массово проводить иммуноферментный анализ граждан (ИФА), который позволит определить наличие у них антител к Covid-19.

Об этом на совещании под председательством президента Зеленского 15 мая заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает пресс-служба главы государства.

Сейчас в Министерстве здравоохранения готовятся утвердить алгоритм проведения массового ИФА-тестирования. Если все пойдет по планам, по словам Степанова, диагностику могут начать уже на следующей неделе.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что первые ИФА-тестирования проведут в Одесской и Сумской областях.

Кроме того, "Страна" писала о том, что в Москве еженедельно иммуноферментный анализ на наличие антител к Covid-19 хотят проводить 70 тысячам людей.