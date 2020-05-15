Причиной ДТП на трассе под Киевом, которое случилось утром 15 мая, стало задымление. Оно возникло в результате поджога травы. Более того, из-за этого произошла не одна авария, а несколько. В сумме пострадало десять машин.

Об этом пишет "Укравтодор" на своей странице в Facebook, в пятницу, 15 мая.

"Утром, 15 мая, в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации - задымление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что масштабные пробки в направлении Киева образовались именно из-за масштабного ДТП. Также они сообщили, что из пяти ДТП, два - с пострадавшими, остальные три - без пострадавших.

В "Укравтодоре" призывали людей обращаться в милицию, если они наблюдают неконтролируемое сжигание сухой растительности.

Ранее мы сообщали, что на дороге Киев-Одесса произошло ДТП с участием грузовика и легковушки, в результате погибли двое людей.

Также писали, что появилось видео с места ДТП на Трухановом острове, где автобус переехал велосипедистку. Ее сбыл автобус, который регулярно провозит на Трухановом острове людей.