В Киеве мотоциклист сбил полицейского при попытке бегства и протащил его по дороге. В результате инцидента правоохранитель получил перелом левого надколенника со смещением обломков, также у него проблемы с локтевым суставом. Теперь нарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 10 мая в Дарницком районе столицы, когда патрульные полицейские пытались остановить водителя мотоцикла без шлема за нарушение правил дорожного движения. Мотоциклист остановился у магазина на улице Центральной и решил сбежать. "Полицейские пытались помешать бегству, однако водитель продолжил движение, совершил наезд на одного из правоохранителей и протянул его транспортным средством по дороге, пока не потерял равновесие. В дальнейшем водитель снова попытался убежать, однако был задержан коллегой пострадавшего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 14 мая 29-летнему мотоциклисту сообщили о подозрении "по факту умышленного нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей" (по ч. 2 ст. 345 УК Украины). Суд отправил киевлянина под домашний арест. За совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", под Киевом произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового авто.

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