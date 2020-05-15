СБУ объявила о подозрении двум мужчинам, которые якобы напали на радикала Сергея Стерненко в 2018 году в Одессе. При этом, один из них умер от нанесенных Стерненко ударов ножом. То есть, получается, что СБУ предъявило подозрение мертвому человеку.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники правоохранительных органах.

Подозрение вручили жителям Одесской области Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Последний был убит Сергеем Стерненко во время инцидента. Исайкул же находится за границей.

В СБУ пока не подтвердили вручение подозрений, заявив, что ответят в случае официального запроса.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", вручение подозрения мертвому человеку само по себе это абсурдно, но в нашей "правоохранительной системе" возможно все. Даже ситуация, когда подозрение вручается не убийце (Стерненко), а его жертве.

"Хотя, не исключено, что это такая "многоходовка" в плане подготовки к вручению подозрения самому Стерненко. Чтоб потом сказать его побратимам - "а чего вы к нам прицепились? Мы ж всем вручаем подозрения. Даже мёртвым", - отмечает канал.

Напомним, вчера Стерненко заявил, что получил повестку в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". По мнению радикала, ему объявят подозрение в убийстве Кузнецова.