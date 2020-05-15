Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандры, которая в 2019 году была "наблюдателем" на "выборах" в "ЛДНР", а также "членов избирательных комиссий", работавших на них же.

Об этом свидетельствует указ №184, обнародованный на сайте главы государства.

Своим указом Зеленский вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины № 184/2020 от 14 мая "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные мероприятия (cанкции)".

"В решении СНБО от 19 марта 2019 года, введенном в действие указом президента от 19 марта 2019 года № 82 в приложении 1 позиции 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 исключить, в приложении 2 позицию 195 исключить", - сказано в документе.

Ограничительные меры сняты с 9 физических лиц, среди которых пятеро - члены "избирательных комиссий" т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Также санкции сняты с экс-депутата Европарламента Алессандры Муссолини. Ее внесли в список лиц, к которым применяют ограничительные мероприятия, в марте 2019 года, потому что она стала "наблюдателем" за "выборами" в "ЛДНР".

Также санкции сняты с гражданина России, основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева. Из списка исключен также российский бизнесмен Алексей Федорычев, бівший владелец футбольного клуба "Динамо" (Москва). Федорычева НАБУ и САП подозревали в сговоре с экс-руководством Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины для организации схемы по хищению зерна через подконтрольные бизнесмену предприятия.

Кроме того, ограничения больше не будут распространятся на Научно-производственное объединение "Изолятор". В целом санкции сняты с 12 компаний.

Напомним, Зеленский поздно вечером 14 мая продлил запрет на российские соцсети в Украине.