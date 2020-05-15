Кабмин 20 мая примет решение о дате открытия детских садов. При этом будут прописаны четкие критерии, обеспечить безопасность детей и воспитателей условиях эпидемии коронавируса.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий во время эфира на телеканале "Украина 24", пишет "Интерфакс-Украина".

"Решение будет принимать правительство Украины с учетом эпидемиологической ситуации. Сейчас этот вопрос обсуждается, готовим так называемый коронавирусный протокол, чтобы обеспечить безопасность как детей, так и воспитателей", - сказала она.

Сообщается, что в данным момент готовятся методические рекомендации по обеспечению безопасности в дошкольных детских учреждениях, учитывая практику европейских стран. Так, к приему детей нужно подготовить садики, обеспечив их антисептиками.

Мандзий добавила, что новые правила работы детсадов в Украине, возможно, будут готовы уже в среду.

"Решение правительства по датам, по этапности (открытия) будет уже в среду точно… Нам необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждой административной единице, - это самое важное… Ситуация разная по Украине. Общее, рамочное решение правительства о возможной дате (возобновления работы детсадов, – ред.) будет в среду, но необходим подготовительный этап для подготовки безопасности учреждений", - заявила она.

Ранее мы сообщали, что детские сады могут начать работать этим летом.

Напомним, что "Слуги народа" попросили Кабмин открыть детсады уже с 1 июня.