Мониторинговая миссия ООН по правам человека напомнила о незавершенном правосудии над сотрудниками СБУ, которых подозревают в убийстве жителя Донецка в 2014 году.

Миссия вспоминает произошедшее на странице в Facebook.

Осенью 2014 года жителя Донецка Александра Агафонова задержали на блокпосту на выезде из Изюма с женой и новорожденным сыном. Мужчину заподозрили в сотрудничестве с боевиками "ДНР". Чтобы допросить его, из Краматорска приехали двое работников СБУ. Спустя несколько часов "допроса" Агафонов скончался.

В 2015 году Военная прокуратура сил антитеррористической операции предъявили двум сотрудникам спецслужбы обвинение в пытках. Судебный процесс, начатый четыре года назад, до сих пор не завершен.

"Мы следим за этим делом с 2014 года, но правосудие до сих пор не свершилось. "Это подрывает веру в способность украинской системы уголовного правосудия привлекать к ответственности виновных в преступлениях, связанных с конфликтом, особенно когда речь идет о сотрудниках СБУ", считает Уладзимир Щербау, начальник отдела прав на физическую неприкосновенность и прав человека в контексте вооруженного конфликта Миссии.

В ООН призвали систему уголовного правосудия Украины обеспечить быстрое, беспристрастное и эффективное расследование в соответствии с международными стандартами всех случаев убийств, внесудебных казней, насильственных исчезновений, произвольного задержания, пыток и жестокого обращения независимо от принадлежности предполагаемых правонарушителей.

Напомним, суды при президентстве Зеленского отпускают тех, кто был связан с предыдущей властью или служит ей сегодня. Причем речь как о вероятных коррупционерах, так и о бывших нардепах, которых подозревают в нападениях и убийствах.

Ранее "Страна" сообщала о гибели горловчанки Мирославы 9 апреля во время обстрела. Как утверждают в "ДНР" - город бомбили с беспилотника ВСУ. Украинская сторона инцидента никак не комментировала, хотя, судя по фото и подробностям, гибель горловчанки не может быть фейком.