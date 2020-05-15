Украина хочет вернуть территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" в рамки украинского налогового поля.

Об этом во время онлайн-встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) заявили представители Украины, сообщили в Офисе президента.

Как сообщается, экономическая группа ТКГ обсуждала вопрос восстановления налогообложения и системы расчетов в рамках законодательства Украины. При этом Киев настаивает на необходимости осуществления совместного с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на неподконтрольных территориях.

Напомним, ранее у Зеленского еще раз заявили о нежелании включать в Конституцию особый статус Донбасса

Также сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак предложил странам Нормандского формата направить на переговоры в Минск кого-то важного типа Резникова