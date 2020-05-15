За год президентства Зеленского госдолжности получили 30 сотрудников "Квартала 95". Список
За год президентства Владимира Зеленского более 30 человек, работающих ранее в "Студии Квартал 95", а также дочерних организациях, или сотрудничавшие ранее с главой государства либо его окружением, получили государственные должности.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.
При этом знакомые или коллеги Зеленского и его окружения до назначений чаще всего не имели опыта работы на аналогичных должностях. Лишь немногие занимались чем-то в подобной сфере, однако, как сообщается, именно за время пребывания на должности Владимира Зеленского они получили значительный толчок в карьере.
"Стоит напомнить, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В избирательной программе кандидата указано, что "политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину", однако часто реальные действия президента не соответствовали написанному", - сообщают в КИУ.
При этом, хотя сейчас речь идет о назначении 30 человек из окружения, реальная цифра может оказаться еще больше.
"Следует понимать, что большинство из этих людей не были связаны с политикой раньше и просто не оказались бы на нынешних должностях, если бы не Зеленский. Более того, давние друзья и бизнес-партнеры Зеленского получили не только должности в Офисе президента, но и места в органах безопасности Украины, что непосредственно поднимает вопрос их профпригодность для выполнения поставленных задач", - считает председатель КИУ Кошель.
Также в Комитете избирателей Украины опубликовали полный список указанных лиц.
Работают в Офисе президента:
- Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ Зеленского) - Руководитель Офиса президента
- Сергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95") - первый заместитель председателя Офиса президента
- Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") - заместитель Руководителя Офиса президента
- Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95") - первый помощник президента
- Ирина Победоносцева (по данным СМИ, работала директором по развитию "Студии Квартал 95") - руководитель департамента информационной политики Офиса президента
В органах безопасности:
- Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95") - глава Службы безопасности Украины
- Сергей Сивохо (креативный продюсер "Студии Квартал 95") - экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
- Владислав Бухарев (СМИ называют Бухарева мужем сценаристки "Студии Квартал 95" и знакомым Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель главы СБУ
- Александр Пашков (по данным СМИ, является человеком бухгалтера "Студии Квартал 95") - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны
Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:
- Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с "Студией Квартал 95" в Запорожье) - глава Государственного агентства Украины по вопросам кино
- Сергей Борзов (по данным СМИ, является человеком народного депутата Борзова, экс-директор команды КВН "Сборная Украины") - руководитель Государственного управления делами
- Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы "Студии Квартал 95") - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
- Юлия Мецгер (по данным СМИ, поддерживает дружеские связи с актрисой "Студии Квартал 95" Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка
- Ирина Копайгора (по данным СМИ, является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) - государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины
- Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ, имел связи со "Студией Квартал 95") - заместитель министра внутренних дел
Народные депутаты Украины:
- Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса президента Ермака)
- Юрий Корявченков (актер "Студии Квартал 95")
- Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") -
- Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт")
- Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95")
- Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95")
- Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, игрок команды КВН "Три толстяка") - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины
- Николай Стефанчук (брат Р. Стефанчука)
- Александр Завитневич (по данным СМИ, его жена училась в одном классе с Зеленским)
- Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни)
- Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха" и КВН)
- Александр Качура (по информации СМИ, юридическая компания Качуры предоставляла услуги "Студии Квартал 95")
- Владимир Воронов (по данным СМИ, имел профессиональный опыт сотрудничества с "Квартал-концертом")
- Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала")
- Ирина Борзова (по данным СМИ, является дочерью продюсера "Лиги Смеха")
- Александр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства со "Студией Квартал 95")
Напомним, Зеленский назначил членом Нацсовета по ТВ руководителя пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко в мае текущего года.