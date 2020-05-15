Зеленский назначил 30 кварталовцев на госдолжности. Фото: "Страна"

За год президентства Владимира Зеленского более 30 человек, работающих ранее в "Студии Квартал 95", а также дочерних организациях, или сотрудничавшие ранее с главой государства либо его окружением, получили государственные должности.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

При этом знакомые или коллеги Зеленского и его окружения до назначений чаще всего не имели опыта работы на аналогичных должностях. Лишь немногие занимались чем-то в подобной сфере, однако, как сообщается, именно за время пребывания на должности Владимира Зеленского они получили значительный толчок в карьере.

"Стоит напомнить, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В избирательной программе кандидата указано, что "политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину", однако часто реальные действия президента не соответствовали написанному", - сообщают в КИУ.

При этом, хотя сейчас речь идет о назначении 30 человек из окружения, реальная цифра может оказаться еще больше.

"Следует понимать, что большинство из этих людей не были связаны с политикой раньше и просто не оказались бы на нынешних должностях, если бы не Зеленский. Более того, давние друзья и бизнес-партнеры Зеленского получили не только должности в Офисе президента, но и места в органах безопасности Украины, что непосредственно поднимает вопрос их профпригодность для выполнения поставленных задач", - считает председатель КИУ Кошель.

Также в Комитете избирателей Украины опубликовали полный список указанных лиц.

Работают в Офисе президента:

  • Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ Зеленского) - Руководитель Офиса президента
  • Сергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95") - первый заместитель председателя Офиса президента
  • Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") - заместитель Руководителя Офиса президента
  • Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95") - первый помощник президента
  • Ирина Победоносцева (по данным СМИ, работала директором по развитию "Студии Квартал 95") - руководитель департамента информационной политики Офиса президента

В органах безопасности:

  • Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95") - глава Службы безопасности Украины
  • Сергей Сивохо (креативный продюсер "Студии Квартал 95") - экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
  • Владислав Бухарев (СМИ называют Бухарева мужем сценаристки "Студии Квартал 95" и знакомым Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель главы СБУ
  • Александр Пашков (по данным СМИ, является человеком бухгалтера "Студии Квартал 95") - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны

Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:

  • Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с "Студией Квартал 95" в Запорожье) - глава Государственного агентства Украины по вопросам кино
  • Сергей Борзов (по данным СМИ, является человеком народного депутата Борзова, экс-директор команды КВН "Сборная Украины") - руководитель Государственного управления делами
  • Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы "Студии Квартал 95") - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
  • Юлия Мецгер (по данным СМИ, поддерживает дружеские связи с актрисой "Студии Квартал 95" Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка
  • Ирина Копайгора (по данным СМИ, является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) - государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины
  • Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ, имел связи со "Студией Квартал 95") - заместитель министра внутренних дел

Народные депутаты Украины:

  • Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса президента Ермака) 
  • Юрий Корявченков (актер "Студии Квартал 95") 
  • Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") -
  • Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт")
  • Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95")
  • Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95")
  • Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, игрок команды КВН "Три толстяка") - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины
  • Николай Стефанчук (брат Р. Стефанчука) 
  • Александр Завитневич (по данным СМИ, его жена училась в одном классе с Зеленским)
  • Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни) 
  • Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха" и КВН) 
  • Александр Качура (по информации СМИ, юридическая компания Качуры предоставляла услуги "Студии Квартал 95")
  • Владимир Воронов (по данным СМИ, имел профессиональный опыт сотрудничества с "Квартал-концертом")
  • Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала")
  • Ирина Борзова (по данным СМИ, является дочерью продюсера "Лиги Смеха") 
  • Александр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства со "Студией Квартал 95") 

О назначении бывших "кварталовцев" на госдолжности. Скиншот Facebook-страницы КИУ

О назначении бывших "кварталовцев" на госдолжности. Скиншот Facebook-страницы КИУ

Напомним, Зеленский назначил членом Нацсовета по ТВ руководителя пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко в мае текущего года.

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