За год президентства Владимира Зеленского более 30 человек, работающих ранее в "Студии Квартал 95", а также дочерних организациях, или сотрудничавшие ранее с главой государства либо его окружением, получили государственные должности.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

При этом знакомые или коллеги Зеленского и его окружения до назначений чаще всего не имели опыта работы на аналогичных должностях. Лишь немногие занимались чем-то в подобной сфере, однако, как сообщается, именно за время пребывания на должности Владимира Зеленского они получили значительный толчок в карьере.

"Стоит напомнить, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В избирательной программе кандидата указано, что "политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину", однако часто реальные действия президента не соответствовали написанному", - сообщают в КИУ.

При этом, хотя сейчас речь идет о назначении 30 человек из окружения, реальная цифра может оказаться еще больше.

"Следует понимать, что большинство из этих людей не были связаны с политикой раньше и просто не оказались бы на нынешних должностях, если бы не Зеленский. Более того, давние друзья и бизнес-партнеры Зеленского получили не только должности в Офисе президента, но и места в органах безопасности Украины, что непосредственно поднимает вопрос их профпригодность для выполнения поставленных задач", - считает председатель КИУ Кошель.

Также в Комитете избирателей Украины опубликовали полный список указанных лиц.

Работают в Офисе президента:

Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ Зеленского) - Руководитель Офиса президента

Сергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95") - первый заместитель председателя Офиса президента

Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") - заместитель Руководителя Офиса президента

Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95") - первый помощник президента

Ирина Победоносцева (по данным СМИ, работала директором по развитию "Студии Квартал 95") - руководитель департамента информационной политики Офиса президента

В органах безопасности:

Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95") - глава Службы безопасности Украины

Сергей Сивохо (креативный продюсер "Студии Квартал 95") - экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Владислав Бухарев (СМИ называют Бухарева мужем сценаристки "Студии Квартал 95" и знакомым Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель главы СБУ

Александр Пашков (по данным СМИ, является человеком бухгалтера "Студии Квартал 95") - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны

Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:

Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с "Студией Квартал 95" в Запорожье) - глава Государственного агентства Украины по вопросам кино

Сергей Борзов (по данным СМИ, является человеком народного депутата Борзова, экс-директор команды КВН "Сборная Украины") - руководитель Государственного управления делами

Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы "Студии Квартал 95") - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Юлия Мецгер (по данным СМИ, поддерживает дружеские связи с актрисой "Студии Квартал 95" Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка

Ирина Копайгора (по данным СМИ, является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) - государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины

Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ, имел связи со "Студией Квартал 95") - заместитель министра внутренних дел

Народные депутаты Украины:

Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса президента Ермака)

Юрий Корявченков (актер "Студии Квартал 95")

Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") -

Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт")

Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95")

Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95")

Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, игрок команды КВН "Три толстяка") - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины

Николай Стефанчук (брат Р. Стефанчука)

Александр Завитневич (по данным СМИ, его жена училась в одном классе с Зеленским)

Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни)

Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха" и КВН)

Александр Качура (по информации СМИ, юридическая компания Качуры предоставляла услуги "Студии Квартал 95")

Владимир Воронов (по данным СМИ, имел профессиональный опыт сотрудничества с "Квартал-концертом")

Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала")

Ирина Борзова (по данным СМИ, является дочерью продюсера "Лиги Смеха")

Александр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства со "Студией Квартал 95")

Напомним, Зеленский назначил членом Нацсовета по ТВ руководителя пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко в мае текущего года.