В Киеве за сутки десять детей заразились коронавирусом, среди них - месячный ребенок.

Об этом в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 15 мая, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, за сутки коронавирусом заболели две девочки от девяти до 13 лет и два мальчика - от одного месяца до 17 лет.

Напомним, по состоянию на утро 15 мая в Киеве зафиксировали уже 2 068 случаев коронавируса. За сутки в столице Covid-19 выявили у 56 пациентов, это на четыре новых случая больше, чем в предыдущий день.

Стоит отметить, что количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 17 330 человек. За сутки выявлено 483 новых заболевших.

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