Мэр Киева Виталий Кличко, который ранее обратился к Кабмину с требованием открыть метро в столице с 25 мая, заявил, что подземка уже готова возобновить пассажироперевозки, нужно только решение правительства. Пока в метрополитене продолжаются ремонты и работы по оборудованию станций для маломобильных граждан.

Об этом Кличко заявил на брифинге 15 мая, видео обнародовано в Facebook.

"Что касается метро, мы готовы и будем возобновлять его работу, как только правительство позволит это делать. Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем проходили и продолжаются все необходимые работы по содержанию инфраструктуры. Это замена рельс, ремонты эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие работы", - сказал Кличко.

По его словам, уже ведутся работы по программе обеспечения доступности на станциях "Лукьяновская" и "Сырец".

"В частности, там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан. Регулярно производилась и дезинфекция метрополитена: поездов, вестибюлей, касс, платформ на станциях. После возобновления работы подземки эти меры значительно усилят", - заявил мэр столицы.

Также он показал видео, как сейчас выглядит киевская подземка. Там уже сделали разметку возле касс, чтобы пассажиры могли соблюдать безопасную дистанцию.

Кличко о метро - с 07:53. Видео о том, как сейчас выглядит столичная подземка - с 09:26

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с требованием открыть метро в столице с 25 мая. В Мининфраструктуры эту идею не поддерживают, а вот глава Минздрава Максим Степанов реализацию такой идеи допустил.

В самом же метрополитене заявили, что к возобновлению пассажироперевозок готовы, ожидают только решения Кабмина.