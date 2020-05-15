С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев будет ограничен.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 15 мая.

"Так как в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен", - сообщил Кличко.

По его словам, ограничения будут действовать с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Это нужно для стабилизации трафика в городе во время пика нагрузки на дороги.

"Суровые ограничения будут действовать до полного возобновления работ общественного транспорта (такой датой фигурирует 22 мая - Ред.), когда на дорогах города станет меньше личных автомобилей", - отметил мэр.

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