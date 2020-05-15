В мае транзит нефти через Украину снизился на 40% из-за снижения спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий Восточной Европы.

Об этом сообщил гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко в эфире YouTube-канала Еncorr.

"На май месяц мы получили снижение объема транзита нефти на очень существенную для нас величину - до 750 000 тонн. По сути мы получили 40% снижения объема прокачки на заводы Чехии, Словакии и Венгрии", - сказал он, добавив, что обычно транзит составляет 1,3 млн тонн.

По словам Гавриленко, транзит нефти по трубопроводу "Дружба", который поставляет российскую нефть, будет снижаться из-за решения европейских стран сократить импорт нефти с одного направления до 30%. Он также отметил, что Беларусь, которая потребляет основной объем нефти из России, пока не подала заявку на транзит по украинским трубопроводам в мае.

Видео: ENKORR

Напомним, Украина закупила несколько танкеров нефти после обвала цен на нефть.

Также мы писали, как "Укртранснафта" подписала контракт с российской "Транснефтью" на 10 лет.