Утром в пятницу, 15 мая, на трассе Житомир-Киев образовалась масштабная пробка. Причиной, кроме повышенного трафика, стали в том числе многочисленные ДТП.

Об этом передают очевидцы на странице в Instagram "dtp.ua".

Так, сообщается, что большое количество аварий наблюдается начиная с 65 км трассы Киев-Житомир ("Агровесна"). Из-за этих ДТП и образовалась масштабная пробка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДТП України (@dtp.ua) 14 Май 2020 в 8:58 PDT

Кроме того, серьезная авария произошла в районе села Небелица, на трасса М06 Е40 (Киев - Львов). Тут столкнулись сразу несколько автомобилей, есть пострадавшие. Движение на этом участке дороги также затруднено.

Напомним, "Страна" писала о том, что Киев с утра пятницы, 15 мая, парализовали пробки. Проблемы на дорогах столицы наблюдаются четвертый день подряд.

Также мы разбирались в том, почему Киев уже несколько дней стоит в аномальных пробках.