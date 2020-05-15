Под Киевом 15 мая из-за ДТП образовались пробки. Фото: Instagram/ dtp.ua

Утром в пятницу, 15 мая, на трассе Житомир-Киев образовалась масштабная пробка. Причиной, кроме повышенного трафика, стали в том числе многочисленные ДТП. 

Об этом передают очевидцы на странице в Instagram "dtp.ua".

Так, сообщается, что большое количество аварий наблюдается начиная с 65 км трассы Киев-Житомир ("Агровесна"). Из-за этих ДТП и образовалась масштабная пробка. 

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Публикация от ДТП України (@dtp.ua)

Кроме того, серьезная авария произошла в районе села Небелица, на трасса М06 Е40 (Киев - Львов). Тут столкнулись сразу несколько автомобилей, есть пострадавшие. Движение на этом участке дороги также затруднено. 

Информация о ДТП под Киевом 15 мая. Скриншот: Instagram: dtp.ua

Информация о ДТП под Киевом 15 мая. Скриншот: Instagram: dtp.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что Киев с утра пятницы, 15 мая, парализовали пробки. Проблемы на дорогах столицы наблюдаются четвертый день подряд.

Также мы разбирались в том, почему Киев уже несколько дней стоит в аномальных пробках.

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