По состоянию на утро 15 мая в Киеве зафиксировали уже 2068 случаев коронавируса. За сутки в столице Covid-19 выявили у 56 пациентов, это на 4 новых случая больше, чем в предыдущий день.

Об этом в ходе онлайн-брифинга в четверг, 15 мая, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, за сутки от коронавируса в Киеве умерли один человек. Среди новых пациентов с Covid-19 девять медиков. Заболели 27 женщина возрастом от 21 до 78 лет, две девочки от 9 до 13 лет. 19 мужчин от 30 до 80 лет и два мальчика - от одного месяца до 17 лет.

Всего, по словам Кличко, из 2 068 случаев коронавируса в столице 43 оказались летальными. 11 пациентов вылечились за прошлые сутки.