Уволенный Верховной Радой премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что президент Владимир Зеленский находится в "информационном карантине", поскольку не видит того, что реально происходит в его команде и стране.

Об этом экс-премьер сообщил в своем Телеграм-канале в пятницу, 15 мая.

"Год назад Украина получила шанс стать успешной, а каждый гражданин получил шанс на жизнь в настоящей европейской стране. Шанс был в создании возможностей", - написал Гончарук.

Однако на практике, как считает он, команду главы страны можно поделить на три типа людей: тех кто, выступает за реальные изменения, тех, кто за президента и тех, кто только за себя. По мнению политика, после первых недовольств эта команда "посыпалась", и первую категорию людей слили ради рейтинга.

"Президента, такое впечатление, поместили в информационный карантин. Сейчас он и его ближайшее окружение остались с приспособленцами один на один", - подытожил Гончарук.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку Алексея Гончарука. Решение поддержали 353 нардепа.

Ранее экс-премьер Гончарук рассказал про последний разговор с Зеленским накануне своей отставки.