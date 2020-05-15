Основатель американской онлайн-площадки Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос, несмотря на потери, связанные с коронавирусным кризисом, уже в 2026 году может стать первым в мире триллионером.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом консультаций для малого бизнеса Comparisun.

Несмотря на потерю примерно 38 миллиардов долларов в результате его недавнего развода, капитал Джеффа Безоса вырос в среднем на 34% за последние пять лет, что потенциально может привести к тому, что он станет первым в мире триллионером уже в 2026 году, когда ему будет 62 года.

В то же время основатель Facebook Марк Цукерберг мог бы получить статус триллионера в более молодом возрасте, чем Безос. Свой триллион он мог бы заработать в 2036 году - в возрасте 51 года.

Когда самые богатые люди мира могут стать триллионерами. Инфографика: comparisun.com

Напомним, летом прошлого года самый богатый человек мира Джефф Безос окончательно развелся с женой и переписал ей немного акций Amazon.