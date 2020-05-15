Солистка знаменитой поп-группы "ВИА Гра" 31-летняя украинская певица Эрика Герцег планирует покинуть коллектив в 2021 году. Ей уже подыскивают харизматичную замену.

Об этом певица сообщила в своем Instagram. В сторис Герцег обещает поклонникам, что останется на сцене, займется сольной карьерой и созданием новых хитов.

По словам Герцег, в коллективе ей ищут замену - харизматичную девочку. "Я долго думала и решала. Я поговорила с Костей, он меня поддержал", - сказала Эрика, имея в виду продюсера Константина Меладзе.

Напомним, Герцег пропела в "ВИА Гре" около семи лет в составе с Ольгой Меганской и Ульяной Синецкой.

Еще год назад ей приписывали роман с продюсером Константином Меладзе. Эти слухи с иронией восприняла его нынешняя супруга из прежнего состава группы Вера Брежнева.

По ее словам, Меладзе успевает "руководить офисом MeladzеMusic, курировать пять своих проектов, быть наставником в "Голосе", писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, регулярно разводиться и погуливать с Эрикой".

Ранее экс-участница "ВИА Гра" поразила поклонников новой прической и губами в Инстаграм.