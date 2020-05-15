За минувшие сутки в Украине зафиксировали 483 новых случая заражения коронавирусом, из них 48 у детей и 142 у медиков. В больницы положили 168 человек. Всего за сутки поправились 330 пациентов, 20 человек - умерли.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга в пятницу, 15 мая.

Как отмечается, за последние сутки было проведено наибольшее количество тестирований методом ПЦР за все время - 8 996 исследований. Больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Черновицкой области (84), Киеве (56) и Волынской области (47).

В Минздраве отметили, что сейчас внедрение второго этапа медицинской реформы имеет целью создание справедливых тарифов, которые должны учитывать многие факторы (оборудование, специализация, инфраструктура и т. д.), а также полностью покрывать стоимость медицинских услуг и соответствовать Закону о медицинских гарантиях.

По словам Степанова, ведомство разработало предложения по увеличению заработной платы медицинских работников на 50% с июля 2020 года как особого элемента медреформы. Также он отдельно отметил, что на протяжении всех лет независимости средняя заработная плата медика в Украине составляет 6-7 тысяч грн, и это одна из самых маленьких зарплат среди всех профессий в стране. Также он добавил, что доплаты за пациентов не должны быть отменены, ведь это важный фактор повышения уровня труда и справедливой конкуренции.

Кроме того, министр объяснил механизм сотрудничества с "Укргентех", а именно ситуацию с допуском на рынок ПЦР-тестов: проблемы возникли из-за настройки, но сейчас эта проблема решена и системы ПЦР-тестов работают, хотя Гослекслужбой проводится внеплановая проверка с привлечением независимой лаборатории. Также Степанов отметил, что предусмотрена уголовная ответственность производителя.

В отношении пассажирских перевозок - Минздрав разработал 4-этапный план смягчения карантина, с определенными критериями для каждого этапа, и уже в зависимости от этих критериев предусмотрено смягчение. Если в области достигнуты соответствующие показатели, то запуск пассажирских перевозок, в том числе и областных, возможен.

Напомним, по данным на утро 15 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 17 330 человек.

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