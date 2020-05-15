Авиакомпания Lufthansa, объявившая в марте об отмене почти всех своих рейсов, с начала июня планирует возобновить международные рейсы из Киева. Рейсы будут осуществляться трижды в неделю.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С начала июня Lufthansa снова будет предлагать рейсы из Киева во Франкфурт. Эти рейсы станут частью возобновленных полетов, количество которых до конца апреля достигнет 130", - говорится в сообщении.

Рейсы Киев-Франкфурт и Франкфурт-Киев планируются в первый, третий и пятый день недели. Билеты на эти рейсы уже доступны для бронирования.

Как сообщала "Страна", авиакомпании Czech Airlines и Wizz Air планируют возобновить перелеты в конце мая. Wizz Air уже продает билеты на рейсы в Португалию и Грецию.

Ранее авиакомпания Wizz Air объявила о сокращении тысячи сотрудников, а оставшимся уменьшила зарплаты.