В 2020 году медицину в Украине планируют профинансировать на уровне не меньшем, чем в 2019-м. При этом финансовый ресурс на оказание вторичной медпомощи хотят расширить.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 15 мая сообщил глава Минздрава Максим Степанов, видео опубликовано в Facebook.

"Если мы говорим сугубо по цифрам, я считаю, что мы должны предоставить финансирование в условиях действующего законодательства, где у нас есть соответствующий закон о программе медицинских гарантий. Мы должны профинансировать на уровне не менее 2019 года", - сказал Степанов.

По его словам, в текущем году будет расширен финансовый ресурс на финансирование медицины, в том числе на специализированную и высокоспециализированную помощь.

"Мы должны определиться с приоритетами и честно сказать, прежде всего украинцам, что именно мы можем в полном объеме покрыть. Если анализировать тарифы, которые введены и которые на бумаге покрывают предоставления любой помощи, то это не так, это банальный обман", - сообщил Степанов.

Глава Минздрава утверждает, что в итоге нужно создать тарифы, которые будут покрывать оказанную помощь и позволят повысить качество медицины. В частности, он акцентировал внимание на экстренной медицине, которая в некоторых областях может потерять до 30% бригад из-за недофинансирования.

"Если мы говорим о финансировании, например, инфаркта миокарда или инсульта, эти тарифы действительно должны покрывать всю стоимость оказания данной медицинской помощи. Это будет честно перед украинцами, которые так рассчитывали на реформированную медицину", - также добавил министр.

Кроме того, с 1 июля планируют повысить на 50% зарплаты врачей. Сейчас Минздрав заканчивает расчеты для того, чтобы согласовывать эти позиции с Министерством финансов и выносить на голосование правительства.

Степанов о финансировании медицины - с 02:08

Напомним, мы писали о том, что будет с украинской медициной после остановки медреформы Супрун.