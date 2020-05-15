На днях прямо в помещении Комитета Верховной Рады произошла кража.

Жертвой неизвестных пока воров стала народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников в Раде.

Из депутатского кабинета в здании на Липской неизвестные злоумышленники похитили "казенный" китайский ноутбук, который Василевской-Смаглюк выдали для служебного пользования в Раде. Мотив кражи пока не установлен - либо просто кто-то ушлый, имеющий доступ к охраняемому УГО помещению, решил поживиться, либо же в компьютере Василевской-Смаглюк была какая-то важная служебная, либо личная информация и целью воровства было именно завладение этими сведениями.

Ольга Василевская-Смаглюк - бывший журналист, ранее работала на канале "1+1".

Член Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. СМИ ее причисляют к так называемой "группе Коломойского" в парламенте, сама она влияние олигарха на себя отрицает.

При этом в апреле Ольга Василевская-Смаглюк подала около 1 500 поправок ко второму чтению к "антиколомойскому" законопроекту.

В ноябре нардеп сделала заявление, что в Украине сильная свобода слова и ее надо "приглушить".