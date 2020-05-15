Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) не будет освобождать компанию Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода "Северный поток-2", от норм газовой директивы Европейского союза.

Об этом со ссылкой на решение BNA пишет РИА Новости.

"Седьмая коллегия (BNA) 15 мая отклонила запрос Nord Stream 2 AG об освобождении пролегающей в немецких суверенных водах части "Северного потока - 2" от регулирования (в соответствии с директивой)", - сказано в сообщении.

Решение немецкого регулятора по "Северному потоку 2" может быть в течение месяца обжаловано через суд.

Отметим, заявку на освобождение от норм директивы компания направила властям Германии еще в начале 2020 года. В ней приводился аргумент о том, что понятие "завершение строительства" не нужно трактовать в узкотехническом смысле, ведь на момент вступления директивы в силу, в проект уже были вложены многомиллиардные средства.

Напомним, в Германию прибыло российское судно, способное достроить "Северный поток-2".