Украинцы жалуются, что не могут получить пособия по безработице.

Люди рассказывают, что выплаты им задерживают по срокам, также приходиться ходить отмечаться в Центры занятости. Получается, что заявленная властями упрощенная схема - когда получить статус безработного можно быстро и в онлайн-режиме, а выплаты начисляют с первого дня — на практике работает с большими сбоями, а то и вовсе не работает.

"Я стала на учет 25 марта, под конец апреля никто не звонил даже. Позже попросили реквизиты, чтобы деньги поступили, и на этом все закончилось. Никто ничего не знает, выплат не было никаких вообще, а уже 14 мая", — пишет на специализированном форуме жительница Полтавы Анастасия.

Подобных жалоб на форумах и в соцсетях - масса. Люди в панике - многие остались без средств к существованию, и ждут хоть каких-то денег уже больше месяца.

В Госслужбе занятости "Стране" пояснили - задержки действительно были. Но сейчас уже профинансированы выплаты за апрель и первую декаду мая.

"В пятницу (то есть, сегодня - Ред.) или в понедельник средства дойдут до адресатов", — обещают в Госслужбе занятости.

Впрочем, как удалось выяснить "Стране", глобально финансовая проблема не решена, поэтому сбои в графике выплат могут быть и дальше.

Более того, уже в июне деньги на безработных и вовсе могут закончиться.

Как рассказал нам член набсовета Фонда по безработице, заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин, еще в начале карантина Фонду дополнительно выделили из госбюджета 1,3 млрд гривен. Эти средства должны были покрыть увеличенные потребности на выплату пособий. Ведь армия безработных с марта начала стремительно расти.

"Но уже на середину апреля выяснилось, что резко упали поступления в Фонд от ЕСВ - минус 800 млн гривен. То есть, по факту "лишние" средства составили уже не 1,3 млрд, а только 500 млн. При этом возникли рекордные кассовые разрывы. Суточные поступления средств составляют порядка 50 млн гривен, а расходы — 82 млн, то есть, кассовый разрыв - больше 30 млн в день. Ситуация однозначно сложная. Госслужба занятости перешла на суточный мониторинг состояния дел в регионах. Как только на ее счета заходят деньги, они сразу же перечисляются в региональные центры занятости и должны направляться получателям. Если в каком-либо регионе этого не происходит - это внутренний сбой, ЧП, и тут нужно разбираться", - говорит он.

По словам Шубина, денег на выплаты у Фонда по безработице хватит на первое полугодие, то есть, до конца июня (фактически еще не полтора месяца). А как будет дальше - зависит от экономической ситуации в стране.

В Фонд по безработице отчисляется порядка 5% ЕСВ. Так как экономика сейчас стоит, часть людей вообще не получают зарплат, а часть потеряла в доходах, то, соответственно, уменьшаются и налоговые отчисления. С этой проблемой уже столкнулся Пенсионный Фонд. За апрель разрыв между ожидаемыми и реальными поступлениями от ЕСВ там составил 3,7 млрд гривен.

То есть, если экономика уже в ближайшее время не запустится, денег в Фонде по безработице больше не станет. Придется дофинансировать Фонд из бюджета, что непросто, ведь бюджетная дыра только растет.

В противном случае платить безработным будет попросту не из чего.

Между тем, претендентов на пособия становится все больше. С начала карантина армия безработных на бирже труда выросла на 200 тысяч человек. "Для сравнения: ранее у нас баланс по году был 380-400 тысяч", - отмечает Шубин.

По данным Государственной службы занятости, за январь - апрель этого года статус безработных получило порядка 660 тысяч человек, при этом, только за апрель - около 150 тысяч.