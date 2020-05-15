В России на совещании по вопросам развития генетических технологий президенту Владимиру Путину рассказали о лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.

Об этом со ссылкой на адвоката Александра Добровинского пишет Nation News.

Так, директор российского Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил Путину, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк передали ее клетки для исследования. При их помощи ученые протестируют технологию, позволяющую при помощи вирусов уничтожать раковые клетки у пациентов на терминальной стадии заболевания.

Адвокат Александр Добровинский считает, что эту информацию озвучили на совещании, чтобы вселить надежду в других людей.

"Они должны знать, что есть ученые, которые борются с этим недугом", - сказал Добровинский.

Он также предположил, что о заболевании было сказано после получения на то разрешения от самой актрисы или ее родственников.

Напомним, ранее врач Анастии Заворотнюк заявил, что болезнь актрисы не является смертельной. В конце апреля стало известно, что ей стало лучше и она находится с семьей.