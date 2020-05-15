В Закарпатской области пытались сжечь дом народного депутата Украины от "Слуги народа" Михаила Лабы. Об этом сообщил сам пострадавший. Полиция уже открыла уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел ночью 15 мая в селе Невицкое, что в Ужгородском районе. Неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего та вспыхнула. Пожар хозяевам удалось погасить самостоятельно, никто не пострадал. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты-криминалисты и кинологи.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). Полицейские исследуют картину указанного преступления и принимают все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к поджогу.

Пострадавший рассказал об инциденте сайту "Перший". По словам нардепа Лабы, неизвестный бросил ему во двор "коктейль Молотова" примерно в 00:45. Бутылка с зажигательной смесью попала на террасу дома. Вспыхнувший огонь удалось потушить самому Лабе до приезда наряда ГосЧС.

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