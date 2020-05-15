Петр Порошенко поддержал продление запрета на российские соцсети. Фото: "Страна"

Экс-президент Украины Петр Порошенко поддержал продление запрета российских сайтов и соцсетей в Украине. Правда, по его мнению, действующему главе государства Владимиру Зеленскому не нужно было "тянуть до последнего дня", чтобы подписать соответствующий указ

Соответствующий пост Порошенко опубликовал в Facebook.

"Указ президента продлить запрет российских соцсетей в Украине, впервые внедренный моей командой три года назад, считаю правильным. Но странно, почему тянули до последнего дня? Что выжидал Офис президента и почему медлил - вопросы открытые", - написал Порошенко. 

 

Порошенко поддержал продление запрета на российские соцсети. Скриншот: Facebook/ Петро Порошенко

Напомним, еще 13 мая СНБО принял решение о продлении запрета российских сайтов и соцсетей и передал проект указа президента в Офис Зеленского. В этот же день Рада провела внеочередное заседание, на котором приняла обращение с требованием продлить запрет, однако сделано это было уже после соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны. 

Президент Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета в ночь с 14 на 15 мая, накануне истечения срока этого запрета. Любопытно, что еще год назад он говорил о бессмысленности таких ограничений

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