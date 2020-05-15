В пятницу, 15 мая, количество зараженных коронавирусом в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось на двух человек. Общее число больных составляет теперь 46 военных. Всего за время пандемии выздоровели 56 человек. Двое от Covid-19 скончались.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"По состоянию на 07:00 15 мая в вооруженных силах Украины 46 человек болеет острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 65 человек и есть 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 266 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 36 человек. В учреждениях здравоохранения лечится один человек (Ровенский военный госпиталь). В Харьковской области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Как сообщала "Страна", в Украине на утро 15 мая количество зараженных коронавирусом выросло до 17 330 человек.

За сутки на планете 96 971 человек заразился коронавирусом, общее число заболевших землян - 4 443 986.