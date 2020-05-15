Президент Украины Владимир Зеленский не будет ветировать скандальный законопроект №1210, который уже окрестили "законом о налоговом терроре" и который вступит в силу в ближайшее время.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Принятый парламентом законопроект позволит продолжить реформирование государственной налоговой службы путем преобразования ее в единое юридическое лицо и повышения прозрачности ее деятельности. Кроме того, законопроект содержит ряд важных норм, направленных на совершенствование системы администрирования налогов, предусматривает имплементацию положений плана BEPS по борьбе с размыванием налоговой базы, расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации и другое", - отметила Ковалив.

Замглавы ОП также указала, что вызовы для бизнеса, связанные с пандемией Covid-19, требуют ответа и от фискальных органов.

Напомним, 14 мая сообщалось, что президент Владимир Зеленский намерен ветировать принятый в январе Верховной Радой налоговый закон №1210 со своими предложениями. Сам закон предполагает дополнительные налоги от продажи частными лицами автомобилей и недвижимости. Для продавцов автомобилей ввели три налоговых ставки вместо существующих до сегодняшнего времени двух.

Для иностранных компаний, зарегистрированных в Украине, ввели трехступенчатую структуру документации. В нее входит документация по трансфертному ценообразованию, глобальная документация и отчет в разрезе стран. Также представительство иностранной компании будет регистрироваться в Украине как плательщик налогов.

В сфере IT-шников оставили 18% с прибыли, полученной за рубежом. Повысили ренту на железную руду на 50% - с 8% до 11-12%. Эксперты отмечают так же существенное расширение прав налоговиков.

Также напомним, что с 28 апреля банки начали блокировать переводы свыше 5 тысяч гривен. Мы писали про шесть важных моментов нового закона о финансовом мониторинге.