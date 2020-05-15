Словения стала первой европейской страной, которая объявила о завершении у себя эпидемии коронавируса, начавшейся с середины марта. Вечером в четверг, 14 мая, словенское правительство выступило с соответствующим заявлением, так как в течение последних двух недель в республике ежедневно число новых случаев коронавируса не превышало семи случаев.

Об этом сообщает Reuters.

"Словения укротила эпидемию за последние два месяца... Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе", - заявил премьер-министр Янез Янса в парламенте.

Теперь, когда о завершении эпидемии было объявлено официально, часть мер, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, будет приостановлена в конце мая.

Более того, гражданам стран Евросоюза, прибывающим в страну, не придется проходить семидневный карантин. Впрочем, иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в Словению. А для граждан стран, не входящих в ЕС, за исключением дипломатов и людей, перевозящих грузы, в силе останется двухнедельный карантин.

Также граждане по-прежнему должны будут следовать основным правилам, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

Отметим, что в Словении проживает около двух миллионов человек. Всего в стране выявили 1 464 случая коронавируса, из них 103 оказались смертельными.

Напомним, по состоянию на утро 15 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 17 330 человек.