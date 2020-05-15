Ближайший конкурент Дональда Трампа в предстоящей президентской гонке Джо Байден сообщил, что не собирается оправдывать Трампа, если того вдруг осудят за преступления, совершенные во время нахождения в должности.

Об этом Байден заявил в эфире телеканала MSNBC.

Кандидат в президенты от Демократической партии заявил, что он обязуется не помиловать президента Дональда Трампа, если министерство юстиции расследует его преступления сразу поле того, как он покинет свой пост.

Напомним, выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Американцы будут выбирать главу государства в 46-й раз.

Хиллари Клинтон вошла в президентскую гонку на стороне Джо Байдена. Она заявила о необходимости "вернуть Белый дом". Также известно, что Джо Байден готов предложить жене Барака Обамы пост вице-президента.