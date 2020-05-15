За сутки на планете 96 971 человек заразился коронавирусом, общее число заболевших землян - 4 443 986
По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в мире уже 4 443 986 человек заразились коронавирусом. Вчера число инфицированных составляло 4 347 015 человек. Так, за минувшие сутки на планете выявили 96 971 новый случай Covid-19. Лидируют по числу заболевших по-прежнему США: в стране инфицировано уже 1 417 889 человек.
Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
Общее число зараженных в мире составляет 4 443 986 человек. Всего умерли 302 468 пациентов с Covid-19, из них 5 271 в течение минувших суток. Число выздоровевших достигло - 1 588 502 человек.
Лидируют по числу случаев коронавируса:
- США - 1 417 889 (85 906 умерших, 246 414 выздоровевших);
- Россия - 252 245 (2 305 умерших, 53 530 выздоровевших);
- Великобритания - 234 440 (33 693 умерших, 1 043 выздоровевших);
- Испания - 229 540 (27 321 умерший, 143 374 выздоровевших);
- Италия - 223 096 (31 368 умерших, 115 288 выздоровевших);
- Бразилия - 203 165 (13 999 умерших, 79 479 выздоровевших);
- Франция - 178 994 (27 428 умерших, 59 719 выздоровевших);
- Германия - 174 478 (7 884 умерших, 150 300 выздоровевших);
- Турция - 144 749 (4 007 умерших, 104 030 выздоровевших);
- Иран - 114 533 (6 854 умерших, 90 539 выздоровевших).
Напомним, по состоянию на утро 15 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 17 330 человек.