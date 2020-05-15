По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в мире уже 4 443 986 человек заразились коронавирусом. Вчера число инфицированных составляло 4 347 015 человек. Так, за минувшие сутки на планете выявили 96 971 новый случай Covid-19. Лидируют по числу заболевших по-прежнему США: в стране инфицировано уже 1 417 889 человек.

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Общее число зараженных в мире составляет 4 443 986 человек. Всего умерли 302 468 пациентов с Covid-19, из них 5 271 в течение минувших суток. Число выздоровевших достигло - 1 588 502 человек.

Лидируют по числу случаев коронавируса:

США - 1 417 889 (85 906 умерших, 246 414 выздоровевших);





Россия - 252 245 (2 305 умерших, 53 530 выздоровевших);





Великобритания - 234 440 (33 693 умерших, 1 043 выздоровевших);





Испания - 229 540 (27 321 умерший, 143 374 выздоровевших);





Италия - 223 096 (31 368 умерших, 115 288 выздоровевших);





Бразилия - 203 165 (13 999 умерших, 79 479 выздоровевших);





Франция - 178 994 (27 428 умерших, 59 719 выздоровевших);





Германия - 174 478 (7 884 умерших, 150 300 выздоровевших);





Турция - 144 749 (4 007 умерших, 104 030 выздоровевших);





Иран - 114 533 (6 854 умерших, 90 539 выздоровевших).

Напомним, по состоянию на утро 15 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 17 330 человек.