Вчера около полуночи президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские соцсети для украинских пользователей. Он выпустил указ, которым продлил действие аналогичного документа за подписью Порошенко.

"Страна" напоминает предысторию этой громкой истории трехлетней давности, публикует позицию Зеленского о ней накануне второго этапа президентских выборов и комментарии украинских лидеров мнений.

"И чего мы добились? Наши начали обходить запрет"

Петр Порошенко, будучи в должности президента, 15 мая 2017 года подписал указ о запрете российских соцсетей. Он был рассчитан на три года и заканчивался как раз сегодня, 15 мая 2020 года.

У Зеленского было два варианта. Не выпускать документ и тогда российские сайты могли бы возобновить работу. Или выпустить, таким образом продолжив политику Порошенко. Он выбрал второе.

Блокировка российских сайтов три года назад вызвала в Украине резонанс. Под запрет для пользователей с украинскими айпи-адресами попали в том числе популярные соцсети Одноклассники и ВКонтакте, почтовые сервисы Mail.ru и Яндекс. Последний еще и крупный поисковик, под который завязаны, например, Яндекс.Пробки.

Всего же в санкционный список тогда попали 1228 физических лиц и 468 компаний и организаций. Среди них были бухгалтерская программа 1С, российские телеканалы и новостные сайты, антивирус Касперского и многие другие.

Некоторые из них были заблокированы из-за того, что работают в Крыму. Другие - потому транслируют позицию "агрессора". Третьи - например, Яндекс - потому что "Россия за счет Украины и благодаря Яндексу богатеет".

В мае 2017 года подобный запрет вполне удовлетворял запрос украинской национально ориентированной аудитории, которая как раз и была избирателями Порошенко.

А вот Владимир Зеленский своим избирателям накануне второго тура выборов президента обещал обратное. 18 апреля 2019 года он высказал мнение, что подобные запреты российских сайтов бессмысленны. И добавил, что перед запрещением неплохо было бы поинтересоваться мнением народа.

Помимо выполнения слова перед своими избирателям, не продление санкционного указа Порошенко было реальным сигналом для Кремля о том, что Зе готов работать в конструктивном русле. Однако этого не произошло.

Неудивительно, что Петр Порошенко поддержал решение Зеленского продлить запрет российских соцсетей. "Не понравилось лишь то, что тянул до последнего. Но так в целом, по мнению Порошенко, верной дорогой идёт Зеленский. Дорогой Порошенко", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

В соцсетях уже высказались о решении президента Зеленского.

"Противоположно тому, за что голосовали его избиратели весной 2019 года"

Журналист Юрий Ткачев:

"Нет особого смысла обсуждать решение Зеленского продлить введённый решением Порошенко запрет на Вконтаке, Яндекс и тому подобное.

Смысл бы был, если бы это было что-то экстраординарное для Зеленского. А так он просто в очередной раз в точности продолжает политику Порошенко.

Поэтому я и говорю: Зеленский - это Порошенко в том смысле, что первый срок Зеленского по факту стал вторым сроком Порошенко. С той только разницей, что Порошенко ещё мог фантазировать на тему того, что его политика пользуется поддержкой народа. Зеленский же самим фактом своей победы доказал: поддержкой пользуется политика, ровно противоположная их с Порошенко. И то, что он сегодня делает, ровно противоположно тому, за что голосовали его избиратели весной 2019 года.

Он ещё Томос из широких штанин достанет под конец, вот увидите.

Мне часто возражают: мол, нет, есть разница, Порошенко был идейный, убеждённый упырь, а Зеленский хороший парень, но просто ему навязали правила игры, которые он исполняет.

Возможно. Но это не имеет значения. Пока Зеленский ведёт себя как Порошенко, мы можем без потери общности считать, что он такой же. А что он там себе думает ночью в туалете - его личное дело, нас не касающееся и на нашу жизь никак не влияющее.

Единственное, что может сделать Зеленский, чтобы не войти в историю архипредателем своих избирателей - это подать в отставку уже сейчас".

Юрист Андрей Портнов:

"Друзья, помогите понять, как у одной политической команды может одновременно уживаться в голове две противоположных идеи — цифровая диджитализация с министерством цифровой трансформации и запрет на пользование социальными сетями, который можно ровно в течение одной минуты обойти".

Юрист Елена Лещенко:

"Это точно 2020 год?! Или мы снова в 2015?

Где там уже "Армія. Мова. Віра"?! Давайте, не стесняйтесь! Пора доставать Томос!"