В начале недели президент Владимир Путин завершил режим нерабочих дней в России. Однако многие граждане не вышли на работу в офисы и все так же не могут передвигаться без контроля власти. Это связано с тем, что в большинстве регионов продлен режим всеобщей самоизоляции.

В отличие от украинцев, россияне не могут свободно перемещаться не на честном слове. За этим следит масштабная онлайн-система. Достаточно быстро ее удалось развернуть благодаря тому, что 99% государственных услуг в России уже в Интернете, к чему как раз сейчас стремятся в Украине.

Как власти следят за россиянами, каким образом те обходят запреты - успешно и не очень - в материале "Страны".

Всевидящее око приложения

"Отпрашиваться" на улицу россияне должны у сервиса "Стоп коронавирус", который организован на базе сайта Госуслуги (начинающий аналог в Украине - сайт Дія).

Человек скачивает приложение. Вверху (на скриншоте ниже) отображается его статус - в нашем примере это "Здоров, самоизоляция". Его гражданин выбирает не сам.

К сайту Госуслуги привязан полис медицинского страхования. Если человек болен или контактный, это сразу же отобразится в программе и пропуск для выхода на улицу у него будет заблокирован.

Самое интересное - об этом мы подробнее далее - уведомление о том, что "контроль соблюдения режима самоизоляции осуществляется с помощью данных мобильных операторов и банков".

Затем человек выбирает причину выхода из дома. Например, на два часа - в магазин или аптеку.

Следущий шаг - пользователь указывает, в какой конкретно магазин или аптеку он идет или едет. Если едет, нужно указать, на автомобиле с какими номерами или с помощью какой транспортной карты.

По поводу проездных есть нюанс. Человек обязан их добавить в свою программу и валидировать уже на месте, например, в метрополитене. Иначе его проездной не будет работать. Нет пропуска - нет проезда в общественном транспорте (всё время карантина он работает без ограничений).

После клика "Готово" для россиянина включается таймер пребывания на улице.

Сразу ответим на вопрос, что будет, если срок действия пребывания на улице закончен. В программе не произойдет ничего. Человек может переоформить пропуск. Но этот момент следует контролировать. Некоторые заводят будильник. Потому что без пропуска нельзя ехать в том же такси из магазина - его нужно показывать водителю при посадке.

Также его нужно предъявить при остановке на улице полицейским. Без пропуска человек может быть оштрафован на сумму от 4000 рублей (1400 гривен).

Читатель может обратить внимание, что такой причины выхода из дома, как, допустим, прогулка, нет. Хотя дышать свежим воздухом людям хочется. Для этого некоторые москвичи, опрошенные нами, поступают так. Если раньше они покупали продукты в ближайшем магазине, то теперь идут за хлебом в паре километров от дома - просто чтобы прогуляться. И де-юре это не считается нарушением закона.

Спортсмены наматывают круги вокруг дома. Если их остановит участковый, то формально вопросов тоже быть не может. Человек развернется и побежит в ближайший магазин.

У украинцев может возникнуть вопрос - кто это все контролирует. У жителей России изначально тоже было ощущение, что за их перемещениями не будут следить. Точнее, что абсолютно всех проверить не получится. Но они ошиблись.

Накануне старта пропускного режима власти предупредили: нарушителей будем штрафовать. В первый день на улицы Москвы выехало энное количество автомобилистов. Никого не останавливали, пропуски не проверяли. Люди про себя подумали, что оставили власть в дураках, но не тут-то было.

Проверку перемещения граждан без пропусков чиновники устроили с помощью современных технологий. Все автомобильные номера, которые оказались на улицах Москвы, просканировали камеры видеофиксации. Сведения с этими данными автоматически были переправлены на сайт Госуслуг. Тем, кто не оформил пропуски на свои машины, выписали штрафы. Таких - только за один день и только в Москве - оказалось 230 тысяч (кстати, в Киеве видеофиксацию нарушений ПДД хотели ввели с 1 мая этого года, но отложили из-за карантина, - Ред.). После этого и к автомобилистам, и к пешеходам в России пришло понимание, что нарушать все-таки лучше не надо.

По этой же логике штраф может быть выписан, если человек не оформил пропуск, но произвел покупку в магазине в пяти километрах от дома, расплатившись картой. Тем более власти на это прямо намекают в программе словами "контроль соблюдения режима самоизоляции осуществляется с помощью данных мобильных операторов и банков".

В теории россиянин может пойти отправиться по делам без телефона и с наличными. Это не запрещено. Но тогда у него должен быть бумажный пропуск, без которого опять-таки штраф, если на улице остановит участковый.

Надо сказать, что полицейские на нарушения нередко закрывают глаза. В этот понедельник, который был выходным и теплым, некоторые москвичи отправились в укромные лесополосы на шашлыки, чем нарушили режим самоизоляции. По дорогам рядом ездили сотрудники МВД и в громкоговоритель предупреждали об ответственности. Жителей столицы России рассказали нам, что над их пикниками даже кружил вертолет, который вычислял дымок от костров (о воздушном контроле по новостям предупредили заранее).

Представителям власти было понятно, где и как нарушают. Они могли выйти и штрафовать пикники поголовно. Однако такого приказа высшего руководства, видимо, не было. Хотя власти и сообщают, что большинство оштрафованных пешеходов в разное время в период самоизоляции - это те, кто распивал в общественных местах.

Услуги маникюра - за наличные

В период самоизоляции и снова из-за новых технологий боятся работать самозанятые. Для них в России введен специальный режим - налог на профессиональную деятельность (подробнее о нем "Страна" рассказывала в материале "Кассовые аппараты стоят даже в тайге").

Его добровольно платят уже 650 тысяч россиян. Например, если гражданин - косметолог, мастер маникюра, айтишник - работает неофициально, он может проводить свои заработки через налоговую. Таким образом он выходит из тени и получает возможность подавать справку о доходах, которую много где запрашивают.

Самозанятый платит 3% налога от своего дохода, если предоставляет услуги физическому лицу, 4% - если юридическому лицу. При этом 4% вносят в приложение и платят те юрлица, кто сотрудничает с компанией и она подает отчетность, что нанимает самозанятого.

Для части украинцев такой налоговый режим тоже мог бы стать находкой. Особенно в свете последних нововведений, когда банки грозятся блокировать денежные переводы, происхождение которых человек не может подтвердить.

Но во время карантина у самозанятых возникли проблемы и они ушли в тень.

Например, россиянка оказывает на дому услуги маникюра и ранее честно проводила свои доходы через налоговую. Сейчас из-за самоизоляции она по закону не может работать. Если же она все-таки делает маникюр, то предпочитает брать наличные и не показывать доход. В противном случае у налоговой может возникнуть вопрос: откуда деньги, если гражданка должна была самоизолироваться и не контактировать с клиентами.

"Фантастический шанс сбора персональных данных"

Россияне, с которыми пообщалась "Страна", высказывают разные мнения относительно такой тотальной "слежки". С одной стороны, очевидно: полная цифровизация госуслуг позволила власти в России вмиг начать контролировать все свое население.

"Часто люди, в основном рожденные еще при СССР, до сих пор шепотом ругаются власть по телефону, опасаясь прослушки. Понятно, что 99 процентов граждан не интересуют спецслужбы. Хотя потому что не напасешься спецслужб, чтобы всех читать и слушать. О тех, кто нужен органам, власть и так все узнает, есть инструменты, - высказывает свое мнение айтишник Максим. - Но сейчас все граждане - сами и добропорядочно - отправляют про себя все данные: где живут фактически, у кого они спят, с кем куда ездят, какие места посещают, пусть пока и в ограниченном режиме. Один клик - и профайл на каждого готов".

Кстати, еще до введения пропусков власти в лице мэра Москвы Сергея Собянина пообещали, что все эти данные россиян будут стерты и впредь власть их никак не будет использовать. Хотя айтишник ставит это под сомнение: "Такой фантастический шанс сбора персональных данных вряд ли упустят".

С другой стороны, как отмечалось выше, власть закрывает глаза на огрехи граждан (которые по самоизоляции, наверное, есть у каждого первого в той или иной мере). Могли бы штрафовать и шашлычников, и маникюрш, и бегунов - технологии позволяют. По этой причине россиянам, наверное, пока не надо расслабляться. Все передвижения продолжают фиксироваться. Поэтому исключать, что в какой-то момент "письма счастья" о штрафах получат все, нельзя.

Впрочем, есть и те, кто такую "слежку" поддерживает. "Моя знакомая стригла собаку на дому у мастера. Говорит, что шла домой с внутренним ощущением, будто не просто идет с собакой домой, а возвращается после совершения жестокого преступления. Многие боятся, многие не нарушают. Из-за этого ситуация с эпидемией не такая плохая, как могла бы быть", - высказала нам свое мнение россиянка Ирина.