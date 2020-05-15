Известный украинский врач Евгений Комаровский назвал лакомство, которое может помочь в борьбе с инфекциями. Как оказалось, мороженое влияет на укрепление иммунитета, холод воздействуя на миндалины способствует общему укреплению здоровья полости рта.

Об этом Евгений Комаровский рассказал в интервью Today.ua.

По словам врача, мороженое может привести к формированию устойчивости к различного рода заболеваниям. Комаровский говорит, что покупать мороженое своим детям следует регулярно. Употребление этого лакомства всего один раз в месяц не даст ровным счетом никакого эффекта.

"Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холода на миндалины - это очень круто", - сказал Комаровский.

Он также уточнил, что некоторым детям это лакомство противопоказано. Не рекомендуется употреблять десерт детям с ожирением, поскольку продукт имеет высокую калорийность.

Ранее Комаровский заявлял, что иммунитет организма нельзя укрепить лекарствами и сидя на диване. Нужны физические нагрузки, здоровое питание, отсутствие лишнего веса и стрессов.

А известный диетолог рассказала о реальной пользе имбиря и чеснока в укреплении иммунитета.

Напомним, бывший врач Белого дома рассказал, как Трампа ограничивали в мороженом и пытались затащить в спортзал.